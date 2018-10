Moody's non spaventa: Borsa in rialzo, Spread in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Piazza Affari ha aperto le contrattazioni con gli indici in forte rialzo mentre- con un decremento di 24 punti base rispetto al precedente.L'agenzia statunitense ha tagliato il rating dell'Italia a "Baa3" anche segrazie al fatto che il Paese ha "un'economia ampia e diversificata", come spiega la stessa Moody's. Dunque,, purché il Governo metta a punto un programma di riforme coerente, ovvero riveda la Manovra.E proprio in merito alla Manovra, entro le 12.00 di oggi il Governo dovrà inviare alla Commissione europea la risposta al commento sul Draft Budgetary Plan italiano nel quale l'esecutivo comunitario ha parlato di "deviazione senza precedenti".Da rilevare che, che attualmente assegna all'Italia un rating "BBB".Resta invece un mistero il destino "materiale" della legge di Bilancio, che sarebbe dovuta approdare in parlamento entro il 20 ottobre e invece sembra non sia neanche arrivata al Quirinale.