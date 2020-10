Mondo TV, partnership con ViacomCBS Italia per House of Talent

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo la produzione degli episodi web di House of Talent, Mondo TV ha sottoscritto l'accordo con ViacomCBS Italia per la licenza dei diritti di sfruttamento televisivo di una nuova serie di 10 episodi da 26 minuti ciascuno con protagonisti i ragazzi di House of Talent, che si intitolerà Talent Reverse, attualmente in produzione da parte di Mondo Tv e House of Talent, e la cui messa in onda partirà dal 13 di novembre 2020 sul canale televisivo Super!.Oltre ai diritti Free-to-air, sono stati concessi in licenza a ViacomCBS Italia anche i diritti SVOD per la trasmissione sulla piattaforma di Sky Italia. La licenza avrà durata biennale e sarà limitata al territorio italiano., ha dichiarato: "Siamo felicissimi della partnership con ViacomCBS Italia su un prodotto nuovo e fresco come House of Talent. Super! è la migliore collocazione per parlare il linguaggio della House of Talent al pubblico televisivo e siamo certi che sarà un grande supporto allo sviluppo del brand. Si tratta del primo progetto di questo tipo per la Mondo TV e siamo felici di poterlo fare con due partner come ViacomCBS Italia e House of Talent".