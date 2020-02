Mondo TV, accordo licenza a Ravensburger per puzzle MeteoHeroes

(Teleborsa) - Mondo TV concede in licenza a Ravensburger i diritti per la serie TV MeteoHeroes per la produzione di puzzle 2D e 3D e memory. L'accordo prevede lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising per Italia, San Marino e Vaticano, Spagna, Portogallo e Andorra.



La licenza prevede lo sfruttamento del brand per due anni con decorrenza dal mese di gennaio 2021 dietro pagamento di un minimo garantito, in sé non particolarmente significativo, e di royalties da parte di Ravensburger a favore di Mondo TV per le vendite eccedenti l'importo del minimo garantito.



L'accordo conferma il rapido sviluppo che la property MeteoHeroes sta avendo nel settore licensing e merchandising da cui è possibile quindi attendersi importanti ritorni di royalties per la Mondo TV.



