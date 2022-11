Moderna riduce la stima sulla vendite annuali per vaccino COVID

(Teleborsa) - Moderna, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha registratopari a 3,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022, rispetto ai 5 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2021, principalmente a causa del calo delle vendite dei vaccini COVID-19. Gli analisti si aspettavano ricavi per 3,5 miliardi di dollari. Leper il terzo trimestre del 2022 sono state di 3,1 miliardi di dollari, in calo del 35%, rispetto allo stesso periodo del 2021, principalmente a causa del minor volume delle vendite dovuto alla tempistica delle autorizzazioni al mercato per i booster bivalenti COVID-19 e alla relativa produzione.L'è diminuito del 69% a 1 miliardo di dollari nel terzo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021. L'è diminuito del 67% a 2,53 dollari nel terzo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021."Gli utili di oggi continuano a mostrare un forte slancio aziendale. Con 13,6 miliardi di dollari di vendite di prodotti nei primi tre trimestri dell'anno e accordi di acquisto per la consegna anticipata quest'anno che ora dovrebbero produrre tra 18 e 19 miliardi di dollari di vendite, continuiamo a abbiamo una", ha affermato, amministratore delegato di Moderna.Moderna ora prevededi tra 18 e 19 miliardi di dollari, rispetto a un'indicazione precedente per 21 miliardi di dollari. il cambiamento riflette rinvii di 2-3 miliardi di dollari al 2023.