Mise, Lsu Calabria: confermata proroga al 31 dicembre

(Teleborsa) - Si è concluso positivamente il tavolo tecnico convocato dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, per la vertenza Lsu Calabria. I tecnici del dicastero hanno assunto l'impegno a trovare un veicolo normativo dove inserire la proroga al 31 dicembre delle attività chiesta dai lavoratori.



Il ministero ha poi confermato un secondo incontro con la riconvocazione del tavolo tecnico per il prossimo 5 giugno "per continuare l'interlocuzione tecnica e per affrontare le ulteriori questioni aperte. La presenza al tavolo di un rappresentante del ministero della Funzione pubblica ha consentito un dibattito a 360 gradi visto che molti quesiti sono riferibili a materie della P.a.", conclude la nota del Mise. © RIPRODUZIONE RISERVATA