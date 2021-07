Minimum Tax globale riunisce 130 Paesi. Franco: "Fiducioso per intesa politica a G20 Venezia"

Venerdì 2 Luglio 2021, 08:15

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti trovano l'appoggio di 130 Paesi del mondo, rappresentativi del 90% del PIL mondiale, alla proposta fortemente caldeggiata dall'amministrazione Biden di tassare le grandi multinazionali, evitando il fenomeno dell'elusione fiscale e della fuga verso i cosiddetti paradisi fiscali.

La possibilità di tassare le big come Amazon, Google e Facebook in ogni Paese in cui sono presenti garantirà agli Stati più in difficoltà di recuperare importanti entrate per finanziare gli ingenti investimenti richiesti dai piani di ripresa post-Covid.

L'accordo di massima raggiunto ieri in un meeting virtuale, sotto l'egida dell'OCSE, dovrà ora essere condiviso a livello "politico" al G20 di Venezia e si fonda su due pilastri: tassare le multinazionali in ogni paese in cui operano e realizzano profitti; imporre un'aliquota minima del 15% sulle entrate generate. L'applicazione di un'aliquota minima si tradurrà in circa 150 miliardi di dollari di entrate fiscali globali aggiuntive all'anno, ma l'OCSE ha calcolato che le tasse aggiuntive potrebbero anche arrivare a 240 miliardi.

Yellen: Giornata storica

"Oggi è una giornata storica per la diplomazia economica. Per decenni, gli Stati Uniti hanno partecipato a una concorrenza fiscale controproducente, abbassando le nostre aliquote d'imposta sulle società solo per vedere altre nazioni rispondere abbassando le loro. Il risultato è stata una corsa globale al ribasso", ha commentato la segretaria al Tesoro USA, Janet Yellen, che si è fatta oprima portavoce di questa iniziativa voluta dal Presidente Joe Biden.

"Nessuna nazione ha vinto questa gara. - ha aggiunto - Aliquote fiscali più basse non solo non sono riuscite ad attrarre nuove imprese, ma hanno anche privato i paesi di risorse importanti per finanziare spese in infrastrutture, istruzione e per combattere la pandemia".

Franco: "Fiducioso in accordo a G20 Venezia"

Anche il Ministro dell'Economia Daniele Franco ha commentato l'accordo di massima raggiunto dai delegati dei paesi OCSE, sottolineando che è stato fatto un "passo avanti" verso la riforma del fisco a livello internazionale e che "l'intesa politica" sarà raggiunta al G20 Finanze di Venezia la prossima settimana.

"Siamo fiduciosi sulla possibilità di trovare un accordo a livello G20 sulla struttura di nuove regole per la riallocazione dei profitti delle grandi multinazionali e per la tassazione minima effettiva, che cambierebbero radicalmente l'attuale architettura della fiscalità internazionale, rendendola adeguata rispetto alle caratteristiche dell'economia globale del XXI secolo", ha sottolineato il titolare del MEF.