Milano zavorra gli altri Listini europei

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo dopo il balzo della vigilia su qualche schiaritura nelle trattative commerciali tra Usa e Cina.Preoccupanti i dati provenienti dalla, con la produzione industriale ai minimi da 17 anni, e dallacon il PIL del 2° trimestre confermato in negativo.Si registrano scambi ridotti alla vigilia di Ferragosto, con molti operatori lontani dalle sale per le ferie estive.In Italia si continua a guardare con attenzione alla crisi di Governo.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione a quota 1.501,4 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil) a 56,31 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +223 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,61%.si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,34%, senza slancio Londra, che negozia con un -0,05%, contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,43%.; vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 22.155 punti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,56%, come il FTSE Italia Star (-0,2%).Buona la performance a Milano dei comparti media (+0,94%), sanitario (+0,50%) e chimico (+0,48%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti bancario (-2,04%), materie prime (-1,94%) e tecnologia (-1,29%).tra i titoli italiani più capitalizzati, Amplifon avanza dell'1,08%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta con -2,77%.In caduta libera Banco BPM, che affonda del 2,67%.Pesante Fineco, che segna una discesa di ben -2,59 punti percentuali.UBI Banca scende del 2,54%.Al Top tra le azioni italiane a, Mediaset (+1,95%), Banca MPS (+1,86%), Tod's (+1,35%) e Carel Industries (+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Popolare di Sondrio, che ottiene -3,14%.Seduta drammatica per Biesse, che crolla del 2,70%.Sensibili perdite per Banca Ifis, in calo del 2,55%.In apnea Fincantieri, che arretra del 2,25%.