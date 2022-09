Mercato immobiliare forte ma cala l'interesse all'acquisto: torna la voglia di affitto

(Teleborsa) - Unche si conferma forte ma che lascia intravedere nuove: una diminuzione dell'interesse all'acquisto di case e un aumento dell'interesse all'affitto. Questo è ciò che emerge dall'analisi cheha eseguito sulle principali città italiane e che ha presentato nel corso dell'International Master Meeting che si è tenuto oggi a Roma, dove si sono riuniti i manager di 43 paesi del colosso del real estate americano, insieme al presidente e CEO Michael Miedler.Il ritorno all'in Italia, come emerge dall'analisi CENTURY 21, ci svela una tendenza che ancora non è stata intercettata dagli ultimi dati ufficiali. Secondo i dati dell', infatti, il secondo trimestre 2022 risulta ancora in crescita per quanto riguarda l'acquisto delle case, con un tasso tendenziale delle compravendite del +8,6% rispetto allo stesso periodo del 2021.Ma come interpretare questa percentuale? "I numeri a disposizione - spiega, CEO di CENTURY 21 Italia - rispecchiano i dati che i notai incamerano in quel trimestre, cioè i rogiti. Ma in realtà - continua il manager - l'acquisto e il prezzo sancito nel rogito è stato definito almeno nel trimestre precedente, se non addirittura prima". Questo significa che i dati dell'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate, pur facendo riferimento al secondo trimestre, riguardano trattative concluse mesi prima e poi rogitate soltanto nel secondo trimestre 2022. In breve, vuol dire che anche se quei dati sono ufficialmente relativi al secondo trimestre, ci restituiscono una fotografia dei primi tre mesi dell'anno e forse anche degli ultimi del 2021. CENTURY 21 Italia, allora, ha analizzato i numeri del real estate nelle principali città italiane dei primi 8 mesi dell'anno in corso per intercettare l'andamento delle richieste nel mercato presente, confrontandoli con quelli dello stesso periodo del 2021 e della media degli ultimi 4 anni. "Quella che emerge è ovviamente una tendenza - dice Tilesi - ma è interessante notare come alcuni elementi siano molto diversi dai dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate".Secondo l'analisi CENTURY 21, infatti, analizzando il mercato immobiliare di Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Firenze e Catania, emerge che l'interesse all'acquisto segna un "meno" rispetto al 2021 su tutte le: a Roma -10,3% e a Milano -11,7%, arrivando ai picchi del -17,5% a Bologna, -15,6% a Napoli e -14,8% a Torino. Più moderato, ma comunque in negativo rispetto al 2021, il calo delle percentuali dia Firenze (-6,9%) e a Catania (-5,8%)."Oggi in Italia idi case sono ine le cause sono molteplici - spiega Tilesi - tra queste, l'incremento dei(cioè la difficoltà ad avere mutui dalle banche) e l'incremento dei prezzi d'acquisto". Secondo l'analisi CENTURY 21, infatti, in alcune delle città prese in esame iproposti sono saliti: Milano ha il podio con un incremento del +4,8%, seguita dal +3,2% di Bologna, dall'1,8% di Torino e dall'1,5% di Roma. In controtendenza Firenze (-0,7%), Napoli (-0,4%) e Catania (-3,5%).A fronte di questi fattori, gli italiani hanno dirottato il loro desiderio di comprare casa verso l'interesse all'affitto - si legge nell'analisi CENTURY 21. In tutte le città analizzate, le ricerche di affitto sono in crescita rispetto allo scorso anno: a Milano i primi 8 mesi del 2022 hanno fatto registrare un aumento di queste ricerche del +6,2% rispetto allo stesso periodo del 2021, a Bologna del +7,5%, a Firenze del +7,2%, a Catania del +10,9%. Più modesta, ma comunque presente, la crescita a(+1,4%), a(+0,8%) e a(+1,6%).Ma se rispetto allo scorso anno c'è un evidentedell'interesse all'acquisto (a favore di un'intenzione all'affitto), il discorso cambia rispetto al lungo periodo. Se infatti confrontiamo i dati del 2022 con quelli degli ultimi 4 anni, la voglia di acquistare casa continua a mantenersi in crescita: +12,4% a Roma, +10,4% a Firenze e +13,8% a Catania, queste le città in cui la percentuale è più elevata, ma anche tra le altre il segno è positivo. "La nostraha lo scopo di porre l'attenzione su una tendenza che c'è e che potrebbe farsi sentire sempre di più nel prossimo futuro", spiega Tilesi. "Da qualche tempo il trend generale è quello di parlare di unforte, fortissimo, ed è realmente così, considerando anche l'ultimo anno record. Ma è bene essere prudenti: occorre tenere in considerazione questa frenata nell'interesse all'acquisto e il contestuale ritorno all'affitto, tendenze che potrebbero cambiare le carte in tavola molto rapidamente", conclude Tilesi.