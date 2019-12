Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Gli occhi degli investitori puntati sullae soprattutto sulla prima conferenza stampa del neo Presidente. Focus, poi, sullaSul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,113. Poco mosso l'Oro a 1.474,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra une segna un +0,49%.Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,17%.Francoforte passa di mano sulla parità. Londra avanza dello 0,57% mentre Parigi non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente., con il FTSE MIB, che avanza a 23.253 punti.Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+1,21%), materie prime (+1,13%) e automotive (+0,72%).Il settore viaggi e intrattenimento, con il suo -1,01%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata Nexi, che segna un forte rialzo dell'1,75%.UBI Banca avanza dell'1,62%.Si muove in territorio positivo Exor, mostrando un incremento dell'1,57%.Denaro su Unipol, che registra un rialzo dell'1,50%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -2,42% nell'ultimo giorno di negoziazione dei diritti dell'aumento di capitale.Fiacca Hera, che mostra un piccolo decremento dello 0,82%.Discesa modesta per Italgas, che cede un piccolo -0,76%.del FTSE MidCap, Banca Ifis (+4,38%), Carel Industries (+2,71%), Brunello Cucinelli (+1,37%) e Banca MPS (+1,36%).Giù, invece, Sesa, che continua la seduta con -1,65%.Soffre Tod's, che evidenzia una perdita dell'1,53%.Preda dei venditori Mutuionline, con un decremento dell'1,25%.Si concentrano le vendite su Mondadori, che soffre un calo dell'1,21%.