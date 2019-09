Mercati europei tonici. Positiva anche Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dopo la decisione della Fed di tagliare di 25 punti base il tasso d'interesse, che segue quella analoga della BCE. Invariata invece la politica monetaria della Bank of England e della Bank of Japan, come peraltro atteso dai mercati.Sul mercato dei cambi, nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,105. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.498,1 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,44 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,88%.performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,55%. Resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,58%. Parigi avanza dello 0,68%., con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,82%.In luce sul listino milanese i comparti viaggi e intrattenimento (+2,61%), bancario (+2,08%) e telecomunicazioni (+1,97%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-1,16%), alimentare (-0,75%) e utility (-0,45%).Tra idi Milano, in evidenza UBI Banca (+4,58%), BPER (+4,37%), Fineco (+3,02%) e Buzzi Unicem (+2,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -1,18%.Vendite su Tenaris, che registra un ribasso dell'1,18%.di Milano, Autogrill (+4,92%), Tinexta (+2,53%), Datalogic (+2,31%) e Credem (+1,91%). Giù, invece, Salini Impregilo, che continua la seduta con -3,86%. Sotto pressione Zignago Vetro, che accusa un calo dell'1,89%.