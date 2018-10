Mercati europei in rosso. A Milano crolla Banca Carige

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo la pessima performance di Wall Street e delle piazze asiatiche preoccupate per le dure critiche di Trump alla Fed sul rialzo dei tassi.L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,46%. L'Oro, in aumento (+0,72%), raggiunge 1.203,2 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 71,91 dollari per barile, in netto calo dell'1,72%.In salita lo spread, che arriva a quota 307 punti base, con un incremento di 13 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,59%.crolla Francoforte, con una flessione dell'1,19%, Londra mostra un decremento dell'1,68% mentre Parigi registra un ribasso dell'1,62%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori viaggi e intrattenimento (+1,25%) e telecomunicazioni (+0,70%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-4,11%), costruzioni (-3,16%) e servizi finanziari (-2,70%).di Milano, troviamo UBI Banca (+1,09%), Telecom Italia (+0,99%), Banco BPM (+0,90%) e Unicredit (+0,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Tenaris, che continua la seduta con un -4,25%.Sessione nera per Saipem, che lascia sul tappeto una perdita del 3,91%.In caduta libera Ferragamo, che affonda del 3,56%.Pesante Azimut, che segna una discesa di ben -3,29 punti percentuali.Al Top tra le azioni italiane a, Juventus (+3,17%), OVS (+2,02%), Aquafil (+1,66%) e Biesse (+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Anima Holding, che prosegue le contrattazioni con un -5,00%.Seduta drammatica per Sias, che crolla del 4,12%.Soffre Carel Industries, che evidenzia una perdita dell'1,71%.Sensibili perdite per Salini Impregilo, in calo del 3,53%.-6,12%: secondo Fitch l'ipotesi fallimento inizia a diventare realtà.