Mercati cauti guardano a banche centrali

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, con gli investitori che guardano alleSale anche l'attesa per il, che anticiperà di qualche giorno quello della banca centrale americana, di fine mese (30-31 luglio). Dagli ultimi verbali della riunione di inizio a giugno è emerso che l'istituto di Francoforte è "pronto ad agire".Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.409,8 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,88%.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +199 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,72%.Francoforte è stabile, riportando un -0,04%. Piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,28%, seguita da Parigi +0,44%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 22.187 punti.In luce sul listino milanese i comparti materie prime (+0,93%), costruzioni (+0,90%) e media (+0,84%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti utility (-0,81%) e alimentare (-0,75%).di Milano, troviamo Saipem (+1,70%), Pirelli (+1,60%), UBI Banca (+1,57%) e Fiat Chrysler (+1,09%) quest'ultima intende investire 700 milioni di euro per realizzare la Fiat 500 elettrica.I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi, che continua la seduta con -1,02%. Giù Enel, con un calo frazionale dello 0,97%.di Milano, Sesa (+4,23%), Cairo Communication (+3,48%), Cerved Group (+2,12%) e Brunello Cucinelli (+1,87%) che ha svelato i ricavi preliminari del primo semestre 2019.Le peggiori performance, invece, si registrano su Falck Renewables, che ottiene -2,29%. Vendite su Inwit -1,37%.