Mercati al test del triplo shock. E la BCE non rottamerà l'era Draghi

(Teleborsa) - "La pandemia di coronavirus rimane la principalee. E iper le prospettive mondiali rimangono orientati al ribasso alla luce della persistente incertezza sull'evoluzione della pandemia, che potrebbe segnare l'economia mondiale in maniera duratura".A tracciare ile (molte)dell'economia mondiale in questa fase di transizione fortemente condizionata dal Covid-19 l'ultimo bollettino mensile dellaLalegata al Covid – si legge – ha rappresentato unper l'economia mondiale. "A differenza dellequesta crisi ha colpito in modo particolarmente grave i consumi privati nel primo semestre del 2020". Si legge ancora: "In prospettiva, se è probabile che gli effetti negativi delle misure di contenimento verranno meno e che la produzione mondiale registrerà un graduale recupero, la perdurante incertezza circa le prospettivecontinuerà a gravare sui consumipiù vigorosa dell'attività economica".Dopo loprovocato dalla pandemia, ancoraIl primo si chiamaMentre il numero delle vittime nel mondo sfonda quota un milione e l'OMS avverte che potrebbero raddoppiare, laDalla Francia alla Spagna passando per la Gran Bretagna. Situazione stabile, per ora, in Italia ma siamo "circondati". Inutile dire che un nuovo- ipotesi che al momento tutti vogliono escludere - sarebbe il colpo- C'è poi l'appuntamento con lein programma il 3 novembre. Se prima dell'esplosione della pandemia, la conferma di Trump alla Casa Bianca sembrava poco più che una formalità, la cattiva gestione della pandemia ha messo i bastoni tra le ruote a vantaggio dell'avversarioche vola nei sondaggi. L'ultima rilevazione, fatta da Washington Post-Abc News segnala stabilmente in vantaggio il candidato democratico alla Casa Bianca Joerispetto al presidente in carica,staccato di ben 10 punti 53 a 43 tra gli elettori registrati, coloro, cioè che intendono certamente votare. Forchetta che non cambia nemmeno fra i probabili elettori (i non intenzionati a votare) dove Biden domina 54 a 44.Ma si sa, il Tycoon non è nuovo ae potrebbe anche stavolta tirare fuori ilin extremis. A rendere ancor più complicata la corsa verso la riconferma, proprio in queste ore ci ha pensato una vera e propria notizia bomba riportata nelle scorse ore dal New York Times, destinata a pesare sulla sua campagna elettorale. Nel 2016, quando vinse le elezioni, Donald Trump pagòIdem l'anno successivo. Non solo: per 10 anni dei 15 precedenti a quel momento, il miliardario statunitense non avrebbe versato un solo. Lo riporta il celebre quotidiano statunitense pubblicando i dati tributari che emergono dalla Trump Organization.- Resta poi caldissimo, anche in otticail fronte sempre aperto traDurissime le accuse del tycoon che nei giorni scorsi hanno fatto tremare il Palazzo di Vetro di New York dove a distanza di pochi minuti è andato in scena un vero e proprio duello verbale con il Presidente cinese Xi Jinping. In un discorso-lampo, Trump ha usato parole al vetriolo invitato l'Onu ail gigante asiatico per la diffusione della pandemia, per quella piaga, quel "nemico invisibile" che ha infettato il mondo intero e che il tycoon è tornato a chiamare "China virus".Ovviamenterespinge le accuse al mittente e il collega Xi accusa Trump di voler "politicizzare" l'emergenza sanitaria proprio in chiave elettorale, quando mancano pochi giorniTradotto:Al già ricco menù si aggiunge, infatti, anche il rebuscon le trattative trache procedono a dir poco a rilento e l'ipotesi di uscitache resta saldamente sul piatto. Scenario che sarebbe una vera e propriaovviamente allae lache in scia al solco tracciato dall'ex Presidente Marioè pronta a nuovi stimoli confermando la linea del(tutto quello che è necessario) richiamato nelle scorse ore, anche dal Governatore della Banca d'Italia Visco.