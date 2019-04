Mediobanca, acquistato il 66% di MMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Siglato ldi lungo periodo tras, una delle tre principali boutique di Corporate Finance d'oltralpe. Il documento comprende lfondata a fine 2010 da Jean-Marie Messier e Erik Maris.L'azienda parigina, vantando un'ampia e fidelizzata base clienti anche a livello internazionale, èa medie e grandi società e in attività con i Financial sponsors, oltre che negli ambiti diLa partnership hacon la possibilità di continuare ad investire nella crescita futura, consentendo di creare ulteriore valore. L'operazione consente infatti alla divisione CIB di Mediobanca di incrementare di circa il 30% l'ammontare delle commissioni derivanti da prodotti di Investment Banking a basso assorbimento di capitale ed a Mediobanca di aumentare dell'8% le commissioni di Gruppo (sulla base dei 622 milioni di euro di commissioni nette riportate a fine giugno 2018). Inoltre, è(sulla base del risultato netto annuale di Gruppo, pari ad 864 milioni a giugno 2018).La transazione,, non ha un impatto materiale sul capitale del Gruppo.