Mediaset va avanti con progetto MFE nonostante nuovo ricorso Vivendi e Simon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la holding di diritto olandese nascente dalla fusione fra Mediaset e Mediaset Espana.La società ha infattied alcune partecipazioni, nell'ambito del più ampio progetto per la creazione di Mediaset Investment, società di diritto olandese interamente controllata da Mediaset che assumerà in seguito alla fusione il nome di MFE. Il perfezionamento del conferimento delle attività, i cuisi esplicheranno, costituisce una delle condizioni sospensive della fusione ed è finalizzato afacenti capo attualmente a Mediaset.Mediasetche saranno emesse dain esecuzione dell'deliberato dal CdA per un valore non superiore al valore del Ramo., trasferendo le attività e partecipazioni in una società di diritto spagnolo interamente e direttamente controllata.Mediaset ha reso noto di averper bloccare il progetto MFE in Italia. Il reclamo fa riferimento all'in data 3 febbraio 2020, con la quale sono stateformulate dai due azionisti per la sospensione delle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria di Mediaset in data 4 settembre 2019 e 10 gennaio 2020. Laè stata chiesta perlomenodel giudizio pendente dinanzi allae Vivendi chiede anche diper tutelare la sua posizione. Preso atto di queste ulteriori iniziative, il Tribunale di Milano ha fissato