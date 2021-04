15 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - "Considerato il contenzioso pendente, non c'è alcuna apertura dell'ultima ora". Lo ribadisce Mediaset in merito ad una chiave di lettura data da un quotidiano dopo le parole di ieri del CFO Marco Giordani relative alla causa in atto con Vivendi.

"Non esiste invece, come sempre ribadito, alcuna preclusione a soluzioni positive negli interessi di tutti gli azionisti", aggiunge il Gruppo del Biscione. "La questione Vivendi è nelle mani dei legali e dei tribunali, non è qualcosa su cui spendiamo tanto tempo - ha detto in una video intervista a The Voice of Business -. Poi certo, come abbiamo sempre detto, se ci fosse un buon progetto con Vivendi sarebbe meglio farlo che non farlo. Questo è il nostro approccio. Qualunque idea arrivasse sul nostro tavolo la valuteremmo".