Marvell, primo trimestre batte attese grazie a domanda in cloud e 5G

Venerdì 27 Maggio 2022, 13:45







(Teleborsa) - Marvell Technology, azienda statunitense che vende una vasta gamma di chip e prodotti hardware, ha registrato ricavi netti pari a 1,447 miliardi di dollari primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 aprile 2022), in aumento del 74% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'utile netto rettificato è stato di 448 milioni di dollari, o 0,52 dollari per azione. Il cash flow from operations è stato di 194,8 milioni di dollari. Gli analisti, secondo dati Refinitv, si aspettavano un profitto di 0,51 dollari per azione su un fatturato di 1,427 miliardi di dollari.



"Stiamo lavorando affinché la crescita continui nel secondo trimestre, prevedendo che i ricavi crescano del 5% in sequenza e del 41% anno su anno - ha affermato il CEO Matt Murphy - Con l'88% dei nostri ricavi complessivi derivato dall'infrastruttura dei dati, siamo fiduciosi che i nostri driver secolari di crescita nel cloud, nel 5G e nelle auto continueranno a favorire una crescita sostenibile a lungo termine".