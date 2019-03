© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'andamento negativo dell'economia italiana "è un altro motivo perché il Governo ripensi i suoi obiettivi di bilancio, assicurando una discesa sia del deficit che del debito"., intervistato da Bloomberg tv, invita l'Italia a rivedere la sua traiettoria di bilancio al fine di assicurare una dinamica di riduzione per debito e deficit. "Quello che vediamo - sottolinea Dombrovskis - è che, tra tutti i membri dell'Ue,".Parlando più in generale, il commissario ha affermato che "le economie europee continuano a crescere da 7 anni consecutivi e anche quest'anno ci attendiamo che proseguano., direi che è una fase positiva anche sedovuto a vari fattori esterni e interni", tra cui la Brexit e "la traiettoria di Bilancio" di alcuni Paesi "in particolare l'Italia". Ma "continuiamo ad attenderci crescita".