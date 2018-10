© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le nostre scelte "". Lo ha assicurato il Ministro dell'Economia,, davanti alla platea di Assolombarda dove è in corso l'Assemblea che si tiene al Teatro alla Scala di Milano.ha sottolineato che non si tratta di scelte "temerarie" ne' di ipotesi "avventate", ma scelte fatto all'interno di "un quadro di responsabilità. Sono convinto della riuscita e della solidità del nostro impianto", ha rimarcato il Ministro cheha spiegato: "non ci soddisfa, ma è la prima volta che si realizza".Una economia - ha aggiunto - che non avanza abbastanza rischia di avvitarsi". Il Governo ha intrapreso "una strada che porti a ridurre e eliminare il gap con l'Europa. Le misure sono volte a stimolare la crescita del Paese per ridurre la pressione fiscale". Uno dei capisaldi per ridurre la distanza con gli altri Paesi, secondopassa dal ". La collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per garantire un sistema infrastrutturale all'avanguardia, che offra la possibilità di investire e di programmare lo sviluppo in Italia".E con l'Europa da cui piovono le critiche sulla Manovra? "Apriremo un dialogo costruttivo", ha assicurato il Ministro, ricalcando un po' la posizione delche dal vertice Ue ha dichiarato: "Aspettiamo critiche dall'Ue", ma non abbiamo alcun dubbio sulla Manovra.