(Teleborsa) - I sindacati sono stati convocati per le 17 di oggi al MEF per un nuovo round del confronto in vista della Manovra 2020. Secondo quanto si apprende, l'incontro sarà l'occasione per fare il punto in particolare sul taglio del cuneo fiscale. Il Consiglio dei ministri è previsto fra questa sera e domani mattina. © RIPRODUZIONE RISERVATA