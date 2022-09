Manovra già oltre 40 miliardi: ecco le voci di spesa "obbligate"

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per la, che ha portato a casa le elezioni del 25 aprile, decretando un netto cambio di rotta rispetto alla maggioranza che ha sostenuto Mario Draghi a Palazzo Chigi. Lasaranno i primissimi impegni di questo governo e banco di prova delle relazioni che saranno instaurate cn l'Ue.Come emergerà con estrema chiarezza dalla Nadef, stilare una Legge di Bilancionon sarà certo facile. Innanzi tutto ci sarà un nuovo decreto energia, in parte finanziato dall'extragettito prelevato dall'imposta sulle imprese energetiche, da versare entro il 30 novembre, poi sarà la volta della manovra vera e propria, su cui sono puntati gli occhi di Bruxelles.a non cedere ai facili entusiasmi, attuando politiche troppo espansive, perché come ribadito ieri dal capo economista dell'Istituto d Francoforte, Philip Lane, occorre che laed i governi limitino gli alti deficit per non far esplodere l'inflazione.Il primo test per il governo Meloni sarà proprio lacioè la cornice economica, stilata dal vecchio Governo Draghi, entro la quale verranno messe a punto le politiche economiche e fiscali del nuovo esecutivo. Un quadro che dovrà tingersi di scuro, incorporando leLa Nadef è attesa a stretto giro, probabilmente per il Consiglio dei Ministri di giovedì, ma i governo uscente potrà tracciare solo un quadro tendenziale, a politiche di bilancio invariate, perché sarà poi compito del nuovo esecutivo fare i conti con le poche risorse disponibili e dettare le priorità di spesa.Stando alle attese, il governo dovrebbe indicare nella Nadef un, ben al di sotto delle previsioni del DEF di aprile scorso. Un quadro migliore delle stime più pessimistiche degli analisti, conche ha tagliato le previsioni al -0,1% dal +2,1% e, che ha formulato addirittura una previsione a -0,7%, mentre l'ha indicato un +0,4% dal +1,2% di giugno. Il deficit dovrebbe quindi salire sopra il 5% rispetto al 3,9% previsto dal DEF d aprile., ma sarà più alta nei primi mesi del 2023, mettendo alla prova l'esecutivo nel tentativo di sostenere potere d'acquisto e rivalutazione delle pensioni.Il vero test per il governo di centro-destra, anche per saggiarne la coesione, sarà la Manovra economica, che purtroppo. A quanto pare Bruxelles sembra disposta ad attendere anche la fine di novembre pe la nuova Legge di bilancio, considerando i tempi di insediamento del nuovo esecutivo, rispetto al prospetto statico che il Governo Draghi potrà inviare entro il 15 ottobre.Lato uscite, laalla prese con il caro energia è stimata in 14 miliardi, mentre l'azzeramento deglisul gas dovrebbero assorbire circa 3 miliardi. La stessa cifra dovrebbe poi essere impiegata per prorogare ildi 30,5 centesimi.sarebbero dunque assorbiti dalle voci legate al caro energia. C'è poi il capitoloal costo della vita, che dovrebbe costare circa 8-10 miliardi in più. La proroga delper i lavoratori dipendenti impegna 3,5 miliardi, mentre l'avvio delpotrebbe costare circa 5 miliardi (16 miliardi per estenderlo a tutta la PA). Aggiungendo altre voci di spesa "dovute" come quelle per il sostegno all'Ucraina e le missioni internazionalUna cifra che sarebbe superata con l'avvio di alcune misure promesse in campagna elettorale, come lao unaanche se in tono "minore".