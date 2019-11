© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, selezionando cosa finanziare e cosa no, e allo stesso tempo cercare diSono alcune delle richieste fatte dallain occasione dell'audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sullaNel dettaglio, i magistrati contabili hanno dichiarato che "", sottolineando che "a tal fine occorre operare un'e di quelle da abbandonare".Scopo finale dovrebbe essere dunque "".Come primo passo, la Corte dei Conti indica "una, evitando la creazione di nuove strutture senza una revisione delle esistenti".Secondo aspetto evidenziato dalla magistratura contabile è la necessità di ". A tal fine è urgente che il disegno dell'azione di governo venga al più presto completato".Per la Corte dei Conti lail ricorso a fondi e il frequente rinvio a provvedimenti ulteriori per la definizione effettiva delle misure. Oltre ad(anche quando si introducono limiti molto ravvicinati),"."Dalla natura e dalla qualità delle misure proposte dipenderà, infatti - secondo la Corte - la possibilità di incidere sulle aspettative di famiglie e imprese, superando le incertezze che hanno finora contribuito al generale rallentamento della nostra economia".Da qui la necessità di trovare ". Se sul piano finanziario le reazioni più recenti dei mercati inducono ad un prudente ottimismo, lo stesso non vale per le condizioni della nostra economia, sempre in coda alla graduatoria europea".