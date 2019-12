Maltempo Lazio, Roma-Firenze: circolazione fortemente rallentata tra Capena e Gallese

(Teleborsa) - Circolazione fortemente rallentata sulla linea Direttissima Roma – Firenze per un guasto alla linea elettrica dovuto al maltempo che sta interessando il territorio fra Capena e Gallese. Lo comunica RFI in una nota.



I primi riscontri dei tecnici - si legge - hanno accertato che le avverse condizioni meteo hanno provocato la caduta di un cavo del Gestore elettrico nazionale sulla linea di alimentazione dei treni. Per lo stesso motivo la circolazione è fortemente rallentata anche sulla linea convenzionale Orte – Roma, dove sono stati deviati i treni AV, con ritardi fino a 90 minuti.



Ripercussioni anche per il trasporto regionale, con cancellazioni o limitazioni di percorso. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la circolazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA