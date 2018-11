Maltempo, colpita l'agricoltura: danni per 1 miliardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si concentra nelle campagne un terzo dei danni provocati dal maltempo in Italia con raffiche di vento, nubifragi, esondazioni, trombe d'aria e grandinate che hannoe le foreste con un conto di circa un miliardo di euro tra ulivi secolari sradicati, boschi decimati, coltivazioni distrutte, semine perdute, campi allagati, muri crollati, serre abbattute, stalle ed edifici rurali scoperchiati e animali morti o dispersi, ma anche problemi alla viabilità provocati da frane e smottamenti.E' il primo bilancio della Coldiretti che ha convocato lain occasione dell'Assemblea elettiva della maggiore organizzazione degli agricoltori in Europa.Il maltempo - sottolinea l'associazione dei coltivatori diretti - ha colpito le, dopo un autunno asciutto in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che hanno amplificato ilad edifici e alla viabilità.