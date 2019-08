Macy's crolla dopo lancio profit warning

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata critica perche accusa al Nyse un ribasso di quasi il 14%. Le azioni della catena retail americana risentono dellanciato dalla società a causa dei saldi choc per alleggerire le scorte di magazzino della scorsa primavera.Macy's haper l'anno in corso indicando un range dcontro i 3,05-3,25 dollari precedentemente indicati.che dovrebbero attestarsi sui livelli dell'esercizio precedente.La catena d'abbigliamento ha chiuso l'ultimo trimestre con unad azione, dimezzato rispetto ai 166 milioni, pari 53 cent ad azione, dell'anno prima.si è attestato a, meno dlela metà rispetto ai 70 cent del 2018 edagli analisti. Ricavi in calo a 5,546 miliardi.