Lunedì 22 luglio al via il cantiere dell'aeroporto Falcone Borsellino

(Teleborsa) - Sarà inaugurato alle 11:30 di lunedì 22 luglio, il cantiere dei. La cerimonia, in programma nell'area check-in C, vedrà la presenza del, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo.Si tratta di un intervento complesso, che dureranno due anni e, che tuttavia consentirà di garantire la piena operatività dello scalo.. Il primo lotto funzionale dei lavori di ampliamento e adeguamento sismico del terminal passeggeri è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da(capogruppo mandataria), Valentini G. e Bissoli B. Arch. Associati di Villafranca Verona e Antomar Engineering srl di Pollina.A fine lavoro i varchi di sicurezza passeranno da 14 a 18, la linea dei banchi check-in, su un fronte unico sarà composta da 44 unità, 9 in più delle attuali, mentre i gates passeranno da 14 a 16. La superfice del terminal sarà ampliata del 21%, da 37.264 a 44.977 metri quadrati, e l'area commerciale del 42%, 2.890 a 4.100 metri quadrati. Nuova anche la vip lounge.