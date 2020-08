Lufthansa, pesa effetto Covid su secondo trimestre

(Teleborsa) - La pandemia si abbatte sulla compagnia aerea tedesca Lufthansa che nel secondo trimestre accusa una perdita netta di 1,49 miliardi di euro, con ricavi crollati a 1,8 miliardi (-80%).



Nei sei mesi la perdita cumulata, si legge in una nota, è di 3,6 miliardi di euro nonostante il contenimento dei costi. Il numero dei dipendenti è già stato ridotto di 8.300 e ora la compagnia non può più escludere che i licenziamenti riguarderanno anche la Germania.



"Una normalizzazione della domanda a livelli pre Covid - dice il CEO Carsten Spohr - non ci sarà prima del 2024".