Liu Jo e Blumarine guardano a Piazza Affari

(Teleborsa) - Eccellenze Italiane Holding (EIH), la holding dei marchi di moda italiani Liu Jo e Blumarine, punta alla quotazione in Borsa nell'arco di un paio d'anni. Lo ha dichiarato l'Amministratore Unico Marco Marchi in occasione di un evento del settore a Milano.



Marchi, fondatore di Liu Jo insieme al fratello Vannis nel 1995 a Carpi, ha acquistato Blumarine lo scorso novembre. "Il progetto di creare una holding e di acquistare un altro marchio nasce dalla consapevolezza che l'industria della moda italiana ha un grande potenziale, ma a volte è penalizzata da carenze gestionali o finanziarie", ha spiegato Marchi.



L'imprenditore, parlando ai giornalisti, ha aggiunto che il gruppo non è ancora pronto per un'IPO, ma che una quotazione in borsa potrebbe avvenire nell'arco di due anni.



