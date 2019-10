Liguria, il maltempo blocca i treni tra Milano e Torino per Genova. Kit d'emergenza per i passeggeri a bordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Al momento non ci sono previsioni di riattivazione della linea ferroviaria danneggiata da una grande massa d'acqua e dai detriti. Il "blocco" interessa la. I convogli in partenza dai capoluoghi di Piemonte e Lombardia sono limitati a Voghera.Al momento date le condizioni sia meteo sia della infrastruttura ferroviaria,e. Inoltre, le condizioni della viabilità stradale non permettono la sostituzione dei collegamenti ferroviari con autobus., due Intercity e due regionali. Convogli che saranno fatti retrocedere e rientreranno nella stazione di Milano., un convoglio internazionale Thello e un regionale, torneranno nella stazione di Genova.Per assistere i passeggeri a bordo, RFI ha organizzato la distribuzione di kit di emergenza con il supporto della Protezione Civile