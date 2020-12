© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'organizzazione delle(British Chambers of Commerce) ha assegnato ailper l'eccezionale contributo assicurato durante l'emergenza da Covid-19. Si tratta di un riconoscimento attribuito alle aziende operanti nel Regno Unito che abbiano dato una risposta alla pandemia superiore alle aspettative.A Leonardo, che nel Regno Unito si avvale dipresso i siti di, è stata attribuita la qualifica per i continui sforzi volti adai programmi attuali e futuri delle Forze Armate, oltre al supporto garantito allein tutto il Paese per fronteggiare la pandemia.Anche idell'azienda hanno ricevuto un, nel tempo disponibile al di fuori degli orari di lavoro, migliaia didestinati al National Health Service."In questa fase straordinaria i nostri dipendenti hanno ripetutamente rafforzato il proprio impegno dinanzi alle sfide", ha sottolineato, Presidente e Direttore Generale di Leonardo UK, aggiungendo "ci siamo adattati con rapidità ai drastici cambiamenti allo scopo di continuare a fornire la tecnologia e le capacità su cui le nostre Forze Armate hanno fatto affidamento nei propri ininterrotti sforzi durante la crisi".