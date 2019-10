Leonardo, contratto da oltre 150 milioni con la Guardia di Finanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha firmato con laundi euro per la fornitura die dei relativi servizi di supporto tecnicologistico.Il contratto, il cui primo ordine era stato effettuato a luglio 2018, nell'ambito dell'aggiudicazione di un. Ilvelivolo sarà consegnatomentre l'interasarà completata, Amministratore delegato di Leonardo, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi che la Guardia di Finanza abbia scelto di puntare ancora una volta sul nostro ATR 72MP, un velivolo che esprime ai massimi livelli le capacità tecnologiche di Leonardo in termini di progettazione ed integrazione di piattaforme e sistemi". Lucio Valerio Cioffi, Capo della Divisione Velivoli di Leonardo ha aggiunto: "L'ATR 72MP è un velivolo che coniuga l'affidabilità, i bassi costi di esercizio, tutti i vantaggi del velivolo da trasporto passeggeri regionale ATR 72-600 con un sistema di missione all'avanguardia".L'ATR 72MP, nell'ambito dei molteplici ruoli assegnati al Corpo dall'assetto normativo vigente. La Guardia di Finanza è l'unica Forza di Polizia a competenza generale in grado di esercitare una incisiva e costante attività di vigilanza lungo tutto lo sviluppo costiero nazionale e in acque internazionali, espletata anche grazie alle avanzate dotazioni tecnologiche installate sui propri mezzi aerei. Peculiariper la prima volta sull'ATR 72MP saranno utili a supportare specifiche attività di sorveglianza affidate alla Guardia di Finanza. L'ATR 72MP, utilizzando i sensori di bordo per individuare ed identificare, anche in maniera discreta, obiettivi sensibili, monitorarne i comportamenti, acquisire fonti di prova, guidare l'intervento di unità navali e di pattuglie a terra.