Le banche centrali schiacciano euro e sterlina e fanno volare il dollaro

(Teleborsa) - Ilriprende la sua corsa epluriennali. E' l'effetto dellee tempistiche delle, che dopo anni di tassi a zero, hanno invertito con decisione la rotta, unite contro un comune nemico: l'inflazione.La sterlina, dopo aver tentato una risalita a 1,1360 USD, si è portata nel pomeriggio su, con un avvitamento al ribasso che negli ultimi giorni l'ha portata prima a bucare la soglia di 1,14 e poi anche 1,13 USD. A giustificare il deprezzamento del pound l'annuncio di un, che ha ridotto le previsioni sull'inflazione, prospettando un picco più basso del previsto.Per gli analisti di BlueBay Asset Management "i membri principali del Comitato di politica monetaria, tra cui Bailey, hanno optato per un approccio più calmo e misurato" ed "ilprincipale di questa strategia è che la BoEin questo momento, con ripercussioni soprattutto sul canale dei cambi: se la sterlina dovesse scendere ulteriormente, aumenterebbero le pressioni affinché la banca centrale britannica faccia un passo più ampio a novembre".sono ancora distanti. L'incontro della BOE segue infatti il più fruttuoso meeting di politica monetaria della, che ieri sera ha annunciato un nuovo, portando i Fed Funds su una banda di oscillazione del 3-3,25% e rivedendo le stime di crescita, inflazione ed i dot plot. La strada per abbattere l'inflazione - ha lasciato intendere il Presidente Jerome Powell - è ancora lunga efinché non avrà assoggettato completamente l'inflazione.E veniamo ora all'che è crollatocontro dollaro, posizionandosi a. La moneta unica in mattinata ha toccato un minimi a 0,9809 USD, il livello più basso da dicembre 2002. A differenza del biglietto verde e del British pound, la valuta europea sconta anche gli effetti della guerra in Ucraina, delle sanzioni imposte alla Russia e della controffensiva di Mosca sul gas, che ha provocato una crisi energetica senza precedenti.In più, loha ampliato lofra Stati Uniti ed Europa,, che cede ancora il passo al dollaro. All'ultimo meeting di politica monetaria, la BCE ha deciso di, dopo aver accumulato un certo. Il bollettino economico pubblicato stamattina conferma che a BCE prevede di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni, per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative d'inflazione".Frattanto, il membro del Board, in una intervista rilasciata alla testata "t-online", ha lanciato uneuropei, indicando che, in questa fase, "possono stimolare la domanda e spingere a rialzo l'inflazione" e la Bce sarebbe dunque costretta a "far salire i" di quanto atteso."Non pensiamo che la BCE manterrà l'atteggiamento decisamente da falco espresso durante la riunione di giovedì scorso", afferma Gerro Jung, Chief Economist di Mirabaud AM, indicando che l'Eurotower, contrariamente a quanto affermato dalla Presidente Lagarde,, "poiché la situazione economica nel quarto trimestre si sarà deteriorata in modo significativo". "A nostro avviso, ledella Banca Centrale europea- afferma l'analista - perché escludono una recessione".La, infine, si conferma lafra le banche centrali, poco avvezza all''inflazione, più preparata su un quadro deflazionistico. Al termine del meeting di politica monetaria ha mantenuto una politica monetaria accomodante e non si è decisa ancora ad alzare i tassi di interesse, piuttosto, che continua a deprezzarsi ed ha perso già il 20% del suo valore. Una mossa che è stata giudicata inutile di fronte alle politiche delle altre banche centrali e che costringerà anche i banchieri nipponici a cambiare strada,