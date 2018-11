Lavoro: secondo uno studio retribuzioni più basse rispetto al 2017

Gli italiani nel 2018 hanno guadagnato di meno. Secondo uno studio del Salary Outolook alla sua seconda edizione, pubblicato dall'Osservatorio Jobpricing, nel 2017 le retribuzioni non solo non sono aumentate ma sono peggiorate. Si è registrata una variazione tendenziale del -0,1%. Diversamente dall'anno scorso in cui si era verificata una lieve crescita: dello 0,2%.



Sono i dirigenti soprattutto quelli che non hanno visto un aumento del proprio stipendio, seguiti dagli operai, poi dagli impiegati e infine dai quadri.



In Italia la retribuzione media annua è di 29.358 € ed è nona nell'area euro. I Paesi primi in classifica, tuttavia, presentano una retribuzione superiore del 25% rispetto a quella italiana.



L'Italia, inoltre, secondo l'Ocse si conferma tra i paesi europei peggiori per l'andamento delle retribuzioni per ora lavorata.

