(Teleborsa) - Una dataquella dell'che negli anni è diventata un'occasione per ricordare e fare il punto sullema anche sulledi cui sono oggetto, ancora oggi in tutto il mondo. Perchè se è vero che molto si è fatto, è ancora più vero chec'è ancora da fare sullaprevisti per la giornata di oggi,: un pacchetto molto ricco, dad'Italia, per celebrare unaA fare da sfondo lo slogan lanciato dallededicato all'8 marzo 2019:Pensare con equità, costruire in modo intelligente, innovare all'insegna del cambiamento, tenendo il passo deglil'Agenda che mira al 2030 promuovendo un miglioramento globale nella vita dell'umanità, e che proprio per questo non può astenersi dall'affrontare, e anche con una certa urgenza, la questioneEra il dicembre del 1977, quando L'ONU, con la risoluzione 32/142, designò laNella ricorrenza si affacciò intorno agli anni Venti tra le operaie delle grandi fabbriche, destinata a cedere il passo alla clandestinità negli anni del fascismo, per affermarsi solo dopo la Liberazione, quandoviene celebrata ufficialmente la primaI due conflitti mondiali avevano ridisegnato itra ruoli maschili e femminili con le donne che si erano scoperte lavoratrici e dunque parte integrante delDa allora in poi, anni dida parte dei movimenti per i diritti delle donne a favoreTanti passi avanti, ma la strada è ancora. Quando si parla di, ad esempio, non è certo una novità che le donne, in qualsiasi parte del mondo, facciano più, assieme a, è in cima alla classifica del 'gender gap' nell'occupazione, ovvero la differenza tra il numero di donne e uomini che lavorano è molto più ampia della media europea. E' quanto emerge dai dati Eurostat, relativi al 2017.- Inoltre, pur avendo in media un più elevato livello di istruzione, rispetto agli uomini, ed un miglior rendimento, le lavoratrici guadagnano, nel mondo, mediamente iInsomma, un quadro fatto, in gran parte, diche, nonostante gli sforzi nella direzione di una maggiore e auspicabile, non riescono ancora a essere superate: basti pensare ad esempio che leLo dicono i numeri del rapporto Oxfam dedicato al lavoro femminile nei 28 Paesi Ue nel 2017. Il dossier, inoltre, sottolinea come tuttora le donne siano più esposte a lavori precari e occupate in ruoli che n- Nel nostro Paese, ilNel 2017 infatti il Paese ha continuato a essere tra i peggiori attori per quanto concerne questo indicatore monitorato nel Global Gender Gap Index realizzato dal World Economic Forum, posizionandosi alNumeri alla mano, sempre prendendo come anno di riferimento il 2017, solo il 48,9% delle donne tra i 15 e i 64 anni aveva. Tra le più colpite, neanche a dirlo,