La Fed resta "colomba". Powell: "Strada ancora lunga. Tapering possibile"

Giovedì 29 Luglio 2021, 08:30

(Teleborsa) - Alla fine la Fed ha sdoganato l'ipotesi del "tapering", ma con cautela, confermando una impostazione da "colomba". Il meeting si è chiuso con tassi e QE invariati, ma con la conferma che si inizieranno a valutare i miglioramenti delle condizioni economiche per un eventuale ritiro degli acquisti di asset, che valgono 80 miliardi al mese (40 miliardi di titoli pubblici e 40 miliuardi di asset backed securities).

"Con i progressi sulle vaccinazioni e il forte sostegno politico, gli indicatori dell'attività economica e dell'occupazione hanno continuato a rafforzarsi", sottolinea lo statement del FOMC, confermando anche che "l'inflazione è aumentata, riflettendo in gran parte fattori transitori".

Lo stesso Presidente Jerome Powell, in conferenza stampa, ha ammesso che la domanda di lavoro si è rafforzata e che il mercato del lavoro ha registrato dei miglioramenti, ma "la strada è ancora lunga" ed il tasso di occupazione non è salito dai livelli bassi dell'anno scorso e non è vicino al suo livello massimo. "Vorremmo vedere numeri forti, sul lavoro", ha ammesso il Presidente.

Quanto all'inflazione, il numero uno della Fed ha ribadito che "non preoccupa, malgrado sia salita anche oltre il 5%", poiché l'aumento è "legato a una manciata di settori" e non appare generalizzato. Powell ha poi ipotizzato che, nel medio termine, l'inflazione tornerà a scendere anche se "è difficile dire quando".

Il numero uno della banca centrale ha confermato che il FOMC ha già discusso come saranno rivisti gli acquisti di titoli, compresi il ritmo e la composizione, e che le decisioni saranno assunte non appena le condizioni economiche lo consentiranno, sulla base dei dati economici in arrivo e, in ogni caso, saranno annunciate "in anticipo".

Nessun riferimento temporale quindi, né una indicazione sulla misura del "tapering", che resta solo una eventualità e non costituisce un impegno da parte della Fed. Ma la campana ha già suonato il suo primo rintocco.