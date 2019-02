© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, assieme alla Grecia ed a Cipro, e, che non viene considerata efficace ed, anzi, fa dei passi indietro rispetto alle precedenti riforme strutturali. E' questo il severo giudizio formulato dallaa che ha pubblicato oggi la relazione sul semestre europeo, fornendo dettagli sulla situazione paese per paese (country report).In un contesto economico in rallentamento,risente delle sue due tradizionali piaghe -che rendono l'economiae trasformano il nostro paese in une non è in grado di aumentare il potenziale di crescita, ma produce un deterioramento dell'avanzo primario, facendo deiavviate dai precedenti governi, in particolare sul mercato del lavoro.Più in generale, nella sua valutazione annuale della situazione economica e sociale negli Stati membri, la Commissione europea insiste oggi sulla, portare avantii e attuare. Ma I problemi variano notevolmente da un paese all'altro e richiedono un'azione politica adeguata e determinata.Quest'analisi delle sfide dei singoli paesi è effettuata sullo sfondo diper il settimo anno consecutivo, ma a un. Anche le finanze pubbliche sono globalmente migliorate, sebbene il debito di alcuni paesi sia ancora elevato. Sussistono però determinati problemi. Irimangono, l'invecchiamento della popolazione si accentua e i rapidihanno un'incidenza considerevole sui"La crescita sta rallentando", ha avvertito il vicepresidente, aggiungendo "per realizzare pienamente il potenziale di crescita delle nostre economie abbiamo bisogno di riforme strutturali. Servono inoltre investimenti mirati per sostenere l'aumento della produttività in tutta Europa.""Il rallentamento della crescita di quest'anno impone ai governi di agire per rafforzare la resilienza delle nostre economie riducendo il debito, incrementando la produttività, investendo di più e meglio e lottando contro le disuguaglianze", ha aggiunto il Commissario agli Affari economici e monetari ,