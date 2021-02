© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La forteche ha investito gli Stati Uniti, e lasciato danni specialmente negli Stati del Sud, sta avendo. Lo Stato più colpito è stato infatti il Texas, vero hub energetico degli USA con una produzione più che doppia rispetto alla Florida, il secondo in classifica. I blackout, che hanno interessato oltre 3 milioni di persone, hanno bloccato la maggior parte delle industrie, tra cui quella petrolifera, che sarà interessata daLe interruzioni hanno colpitodi petrolio in Texas, Louisiana e Oklahoma. La capacità di lavorazione del greggio è diminuita di circa 5,5 milioni di barili al giorno, secondo Amrita Sen, chief oil analyst per Energy Aspects. Rimettere in moto tutti questi impianti non è facile: oltre a riparare eventuali danni, bisogna testare e aumentare gradualmente la capacità di ogni singola unità, ed eventualmente ripetere il processo finché la rete non soddisfa determinate specifiche.I primi effetti sul mercato globale si sono già visti: giovedì ilè salito brevemente sopra i, un livello che non si vedeva dal gennaio 2020. "Il mercato stain Texas a causa del maltempo", ha detto Ben Luckock, co-responsabile del commercio di petrolio presso Trafigura Group. Secondo Bloomberg si stanno perdendo più di 4 milioni di barili al giorno di produzione, quasi il 40% della produzione nazionale di greggio.Tra le raffinerie che saranno fuori uso per diverse settimane ci sono quella di Marathon da 585 mila barili al giorno a Galveston, quella di Exxon a Baytown da 580 mila barili, quella di Exxon a Beaumont da 369 mila barili e quella di Total a Port Arthur da 225 mila barili. In un primo momento, ci si aspettava che i problemi alla produzione statunitense sarebbero durati solo due-tre giorni, mentre ora le previsioni sono per unae per una ripresa completa soltanto tra diverse settimane. Citigroup ha affermato di aspettarsi una, mentre altre previsioni sono anche fino a 30 milioni di barili persi.