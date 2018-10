L'indice del settore telecomunicazioni marcia in positivo (+1,27%), scambi al rialzo per Telecom Italia

(Teleborsa) - Il Comparto telecomunicazioni in Italia si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Telecommunications.



Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 10.396,12, e si è poi portato a quota 10.446,11, in aumento dell'1,27% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni prosegue in territorio positivo a 276,8, dopo aver avviato la seduta a 272,96.



Nel listino principale, seduta positiva per Telecom Italia, che avanza bene dell'1,43%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, scambia di poco sopra la parità Inwit, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,90%. © RIPRODUZIONE RISERVATA