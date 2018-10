L'indice dei titoli bancari in Italia dà qualche segnale positivo (+0,20%), slancio per Banca Carige

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il comparto bancario a Piazza Affari, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'EURO STOXX Banks.



Il settore bancario italiano ha aperto a 8.435,39, in recupero dello 0,20%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'indice bancario europeo mostra un incremento dello 0,49% a 102,42.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice bancario, avanza di poco Mediobanca, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,78%.



Tra le mid-cap italiane, effervescente Banca Popolare di Sondrio, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,05%.



Sostenuta doBank, con un discreto guadagno dell'1,50%.



Buoni spunti su Credem, che mostra un ampio vantaggio dell'1,29%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, protagonista Banca Carige, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,66%. © RIPRODUZIONE RISERVATA