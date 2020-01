L'Eurozona conferma crescita modesta. Rischi da tensioni USA-Iran

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Eurozona conferma una cresacita "modesta", con un terzo trimestre che chiude a +0,2% come il secondo, perlopiù grazie all'aum,ento dei consumi privati, che ha parzialmente compensato il rallentamento dell'export. Lo rileva l'ultimo bollettino Eurozone Economic Outlook pubblicato congiuntamente dagli istituti Ifo (Germania), Istat (Italia), Kof (Svizzera).Ladell'area Euro è quindi, con un incremento costante delper ciascun trimestre nell'orizzonte di previsione.Nell''area euro - si rileva - prosegue la: al calo della produzione industriale è corrisposta una maggiore vivacità dei servizi. Tuttavia, negli ultimi mesi, la fiducia delle imprese industriali sembra indicare una fase di sostanziale stazionarietà., sostenuti dalle condizioni favorevoli del mercato del lavoro, mentre la produzione industriale e gli investimenti dovrebbero mantenere un andamento negativo nel quarto trimestre del 2019 per poi riprendere con intensità contenute., ciò determinerebbe un aumento del, misurato sui dati trimestrali destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi,rispetto all'anno precedente.nel 2019, ma si prevede una. Nel quarto trimestre 2019 si prevede una fase di stabilizzazione dell'inflazione (+1%), che determinerebbe, per l'anno 2019, un tasso di inflazione dell'1,2%. Nel 2020 l'inflazione dovrebbe manifestare una accelerazione (+1,3%) nel primo trimestre, prima di rallentare marginalmente (+1,2%) nel secondo trimestreper lo scenario previsivo sono legati alleed all'emergere dia causa degli scioperi, mentre le tensioni sullae sui contrasti commerciali trasono leggermente