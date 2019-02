Juventus colloca con successo il primo bond convertibile

(Teleborsa) - La Juventus manda in rete anche il suo primo bond. L'emissione, la prima nella sua storia, era stata annunciata ieri sera, 12 febbraio, per un importo massimo di 150 milioni di euro.



Il collocamento, invece, è stato per 175 milioni di euro, superiore al previsto, grazie alla forte domanda degli investitori che ha totalizzato 250 milioni di euro.



Si tratta di un'obbligazione senior unsecured a 5 anni, rendimento pari al 3,5%. Co-lead dell'emissione sono UBI Banca e Morgan Stanley. © RIPRODUZIONE RISERVATA