Italiaonline, Sunrise Investment acquista altre azioni su MTA

(Teleborsa) - Sunrise Investments ha acquistato nuove azioni Italiaonline sul mercato MTA, al di fuori dell'OPA lanciata sulla compagnia media a 2,82 euro. Gli acquisti, effettuati nelle giornata di oggi 14 agosto 2019, ad un prezzo non superiore a quello dell'offerta pubblica, hanno riguardato quasi 34 mila azioni per un controvalore di circa 95 mila euro.



Frattanto, dall'ultimo aggiornamento di Borsa Italiana sulle adesioni all'OPA, che formalmente si concluderà il 12 settembre 2019, emerge che nella giornata di oggi sono state presentate adesioni per 1.803 azioni e che sinora sono state presentate complessivamente adesioni per 314.344 azioni, pari al 2,484% dei titoli oggetto di offerta. © RIPRODUZIONE RISERVATA