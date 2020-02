Italia-Turchia, Confindustria incontra Tusiad: rafforzare cooperazione tra imprese

(Teleborsa) - Si è svolto oggi in Confindustria un incontro bilaterale tra Confindustria e Tusiad, l'associazione degli imprenditori turchi, per rafforzare la cooperazione tra le imprese di Italia e Turchia.



Introdotta dal presidente Vincenzo Boccia, la riunione è stata coordinata dalla vicepresidente per l`Internazionalizzazione

Licia Mattioli alla presenza del direttore generale Marcella Panucci.



Il presidente della Tusiad Simone Kaslowski ha guidato la delegazione turca. Al centro del colloquio il ruolo dell'innovazione come stimolo per favorire i rapporti tra le imprese dei due paesi, la modernizzazione dell'unione doganale UE-Turchia, il processo di integrazione europea e la programmazione di un secondo incontro a Istanbul.