Italia quart'ultima in Europa per efficienza mercato del lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto emerge da un'analisi condotta dal centro studi di ImpresaLavoro, che evidenzia come il nostro Paese risulti alIl dato può essere letto in modo positivo, se si vede alle bene alle tre in Europa, maL'indicatore dell'efficienza è un aggregato di più voci che bene evidenziano le difficoltà che il nostro mercato del lavoro attraversa, nonostante il miglioramento registrato negli ultimi anni.I principali indicatori ci pongono agli ultimi posti per efficacia nel mondo e sempre nelle retrovie della classifica europea. Ad esempio siamo al, intendendo con questo che a prevalere e' ancora una contrattazione centralizzata, mentre127° nel mondo, per capacità di legare lo stipendio all'effettiva produttività. Parecchio elevata anche lain Europa siamo 12 esimi (ma 100° nel mondo) per quanto riguarda l'effetto della pressione fiscale sul lavoro.