Italia, evasione fiscale vale 108 miliardi l'anno

(Teleborsa) -. Alle casse dello Stato vengono sottratti ogni 12 mesi, in media,. E' l'(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) la tassa "preferita", seguita dall'),i. L'evasione dell') ammonta a 8,1 miliardi, mentre l') e la(Tassa sui Servizi Indivisibili) si fermano vicine a quota 4 miliardi. Questi i dati principali di un rapporto del Centro studi di Unimpresa sull'evasione fiscale cheLa ricerca è basata su dati del. Nel 2016, periodo per il quale i dati sull'sono parziali,miliardi, ma mancano i dati relativi ai contributi.(94,4 miliardi di tasse e 10,4 miliardi di contributi);(97,4 miliardi e 10,5 miliardi),i (96,6 miliardi e 10,2 miliardi);(101,3 miliardi e 11,2 miliardi) e nel 2015 si è attestata a 107,2 miliardi (95,5 miliardi e 11,7 miliardi).: su una media per il periodo. Una proporzione rispettata anche nelle serie storiche: 2(totale 10,4 miliardi),(totale 10,5 miliardi),(totale 10,2 miliardi),(totale 11,2 miliardi),5 (totale 11,7 miliardi).