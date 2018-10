Italia, con disastri naturali persi 48,8 mld in 20 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il maltempo che si e' abbattuto sulla Sardegna fa salire il conto dei danni causati in Italia dalle calamità naturali che. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati UNISDR L'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di disastri naturali., dei quali il 77% per diretta conseguenza dei cambiamenti climatici.Una tendenza confermata, secondo le elaborazioni Coldiretti relativa ai primi otto mesi dell'anno sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre che rileva i dati dal 1880.Il surriscaldamento è evidente anche in Italia dove si è registrata una temperatura superiore di 1,53 gradi la media storica nel 2018 che si classifica come l'anno più bollente dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni secondo l'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi nove mesi dell'anno. Un processo che è accompagnato da una progressiva tropicalizzazione del climasecondo la Coldiretti."L'agricoltura è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma e' anche il settore più impegnato per contrastarli - afferma il presidente della Coldiretti- i cambiamenti climatici impongono una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla meteorologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio".