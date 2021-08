ITA, attivi sito vendita biglietti e piattaforma lavoro

1 Minuto di Lettura

Giovedì 26 Agosto 2021, 12:15







(Teleborsa) - Aperto da oggi il sito di ITA per la vendita dei biglietti ed attiva anche la piattaforma per la raccolta delle candidature per le figure professionali da inserire successivamente nelle aree operative di volo e di terra e in quelle di staff.





Ieri, intanto, primo incontro azienda-Sindacati che hanno confermato lo sciopero del 24 settembre anticipando che nella giornata di oggi sarà inviata una lettera al Governo chiedendo il suo intervento nella trattativa con Ita.



"Le organizzazioni sindacali confederali - si legge nella nota ufficiale rilasciata a margine dell'incontro -hanno manifestato la netta contrarietà all' impostazione di ITA rispetto al dimensionamento della flotta e degli organici, alla mancata inclusione delle attività di handling e manutenzione sulle quali le scriventi hanno chiesto il proseguimento del confronto in sede istituzionale".



"Ieri c'è stato un primo confronto e abbiamo acquisito prime anticipazioni sulle strategie" e "riteniamo necessario e urgente salvaguardare i posti di lavoro, la nuova società deve restare nel perimetro del contratto nazionale di lavoro". Così il leader della Cisl, Luigi Sbarra, a Coffee Break su La7 all'indomani del primo confronto, partito in salita, tra i vertici ITA e i sindacati.



Per Sbarra, inoltre, "il Governo deve fare un passo in avanti attivando un confronto sul piano industriale, sul recupero di operatività della nuova Società". E' necessario poi per ITA "un progetto sulle politiche attive che consenta alle persone che, temporaneamente, sono sospese dall'attività lavorativa, di formarsi" per "essere pronte nella fase di ripartenza".