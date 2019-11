Istat: produzione nelle costruzioni in calo dello 0,3% a settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: stima un lieve calo dell'indice destagionalizzato della produzione rispetto ad agosto (). Nella media del terzo trimestre del 2019, la produzione nelle costruzioni rimane pressoché invariata rispetto al trimestre precedente (+0,1%). Su, invece, l'indice corretto per gli effetti di calendario(i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di settembre 2018), mentre l'indice grezzo aumenta del 3,7%. Lo rileva l'Istat, aggiungendo che nella media dei primi nove mesi del 2019, l'indice corretto per gli effetti di calendario mostra un aumento tendenziale del 2,8%, mentre l'indice grezzo cresce del 2,9%."Il(+0,1%), nonostante le due flessioni mensili consecutive di agosto e settembre. Su base tendenziale, la dinamica dell'indice corretto per gli effetti di calendario, pur mantenendosi positiva da febbraio 2019, appare in progressivo rallentamento", commenta l'Istituto di statistica.