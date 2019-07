Istat, livello di istruzione sale ma resta sotto quello europeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Nel documento,Cresce l'occupazione dei laureati, che si stabilizza al 78,4%, contro il 69,5% dei soli possessori di diploma.Le donne, sottolinea l'Istat, sono uno dei dati più interessanti.Nel nostro Paese, le donne almeno diplomate sono il 63,8% contro il 59,7% degli uomini, ma i tassi di occupazione restano inferiori rispetto alla controparte., mentre al Centro oltre due adulti su tre. Tra il 2014 e il 2018 le quote di adulti almeno diplomati e laureati sono aumentate di più al Settentrione mentreIl livello di istruzione italiano rimane generalmente molto inferiore rispetto al resto dell'Unione ma in notevole miglioramento a livello interno rispetto al passato. Infatti,Non consola invece il dato sull'uscita anticipata dagli studi, che si amplifica soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione.per i quali nell'ultimo anno si registra un peggioramento (+4,5 punti contro +0,2 punti negli italiani) dopo i progressi degli anni precedenti. Le donne sono invece meno coinvolte in questo disastroso fenomeno: 12,3% contro 16,5% dei coetanei.Secondo il report,Le donne con un titolo secondario superiore hanno un tasso di occupazione di 25 punti maggiore rispetto alle coetanee con basso livello di istruzione, e la differenza tra laurea e diploma è di 16,7 punti., circa 25,3%. Ma il dato sottolinea ancora di più la sua importanza quando si analizza il divario, infatti l'Istat registra un 37,8% tra i ragazzi e 17,3% tra le ragazze.