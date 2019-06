Iran, venti di guerra con gli Usa. Trump ordina e lascia in stand-by un possibile attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Gli aerei erano già in volo e le navi in posizione. Ma, alle 19 ora di Washington (l'1 in Italia e le 3 in Iran),A dare la notizia è il New York Times.Al momento la tensione resta alta eper capire se si tratta di un annullamento totale dell'intervento o una semplice sospensione strategica."Il rischio per l'aviazione civile statunitense è dimostrato dal lancio di missili terra-aria iraniani per l'abbattimento di un velivolo di sorveglianza americano", scrive l'authority. E secondo quanto riferiscono funzionari Usa al Wall Street JournalNello stesso tempoAlle 4.05 ha puntato alle coordinate 25°59'43"N 57°02'25"E vicino a Kouh-e Mobarak – ha scritto su Twitter–. Abbiamo recuperato parti del drone militare americano nelle nostre acque territoriali dove è stato abbattuto''.Alla base dello stop all'attacco da parte degli Usa ci sarebbe unaSeavevano dato, ihanno ammonito che un intervento del genere potrebbe provocare un'